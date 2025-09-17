Россияне выстроились в огромную очередь ради виз в Японию

Люди решили массово отправиться в Азию

Российские граждане выстроились в огромную очередь возле посольства Японии в Москве – люди решили уехать из страны, поскольку захотели своими глазами увидеть японский сезон любования осенними листьями, который традиционно привлекает огромное число туристов.

По сообщению очевидцев, количество людей перед входом в здание достигает рекордным масштабов. Столпотворение выходит на соседние улицы, а по примерным подсчетам в ожидании находятся несколько сотен человек. Все приехали, чтобы подать документы на получение визы.

Известно, что в последние годы Япония стала крайне популярным туристическим направлением у россиян. Страна довольно охотно выдает разрешения на въезд гражданам России, поэтому на фоне трудностей с посещением Европы переманила большинство обеспеченных туристов. Сейчас туры в азиатское государство обходятся примерно в 250 тысяч рублей на человека.

Ранее в ЕС предлагали полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам в свете принятия нового санкционного пакета, однако несколько стран, которые активно зазывают себе путешественников из России, наложили вето. Это Италия, Греция, Франция и Венгрия.