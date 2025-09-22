Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани на новый срок

Под руководством Метшина город вышел на первые позиции по многим показателям

На сессии Казанской городской думы 22 сентября состоялось очередное избрание мэра города. В ближайшие пять лет управлять "третьей столицей России" депутаты вновь доверили Ильсуру Метшину, который бессменно занимает этот пост с 2006 года.

О том, как преобразилась Казань за эти годы, знают не только местные жители, но и многочисленные туристы из разных регионов России и других стран. Только за последние 5 лет, включая "провальные" для туризма годы пандемии коронавируса, Казань посетило более 16 870 000 человек. Многочисленные древние памятники истории, о которых бережно заботятся местные власти, культовые сооружения разных конфессий, современные общественные пространства – все это привлекает гостей в Казань. Многие приезжают на крупные культурные или спортивные мероприятия и остаются настолько очарованы гостеприимством и уровнем проведения событий, что потом еще не раз возвращаются в Казань с детьми, родственниками и друзьями.

Действительно, если посмотреть на список глобальных мероприятий, которые принял город за последние пять лет, то становится понятно, почему Казань все чаще называют "третьей столицей России". Саммит БРИКС, Игры стран БРИКС, Игры будущего, Исламский форум KazanSammit, Ассоциация городов стран БРИКС+, Архитектурный форум "Казаныш", Казанский юридический форум – вот неполный перечень заметных в мировой повестке событий. Провести их четко, грамотно, в атмосфере радушия и радости, не нарушая при этом привычный ход жизни города – миллионника – для этого, без сомнения, нужен опыт и талант большого руководителя, которыми обладает Метшин и его команда.

И все же работу мэра, в первую очередь, могут оценивать местные жители. Согласно последним опросам, 84% горожан удовлетворены своей жизнью; 91% респондентов отметили, что Казань активно развивается. При этом молодежь "голосует делом": молодое поколение казанцев не стремится покинуть родные места, а, получив образование, остается работать на благо и процветание малой Родины. Более того, молодые люди настолько верят в свое благополучное будущее в Казани, что охотно создают семьи и рожают детей. Так, по данным за 2023 г. в Казани было зарегистрировано более 19,3 тысячи новорожденных, что на 610 больше по сравнению с предыдущим годом, а число рождений превысило количество смертей на 32%. Власти, со своей стороны, активно поддерживают молодые семьи. В частности, предоставляют беспроцентную рассрочку до 60% стоимости жилья, а также безвозмездные субсидии в размере 30% от стоимости жилья для семей без детей и 35% для семей с детьми

В целом за минувшие 20 лет население Казани выросло на 209 тысяч человек до 1,329 миллиона жителей. Таким образом по численности населения Казань занимает пятое место в России. Продолжительность жизни казанцев за 20 лет выросла на 8,6 года. Этому способствует социальная направленность стратегии развития города. Так, Казань является одним из российских лидеров по строительству и капремонту соцобъектов: за 20 лет здесь построено 146 детских садов, 41 школа, 13 больниц и 16 поликлиник.

Большое значение уделяется заботе об экологии. Прекрасным примером гармоничного сосуществования природы и городской инфраструктуры стала обновленная набережная озера Нижний Кабан, где установлены фитоочистные сооружения, которые очищают воду с помощью местных растений – камыша, дербенника, ирисов. Отметим также, что с 2024 года идет разработка Стратегии устойчивого развития Казани, цель которой – обеспечение экологической безопасности при реконструкции зданий, развитие зеленых зон в исторических районах, повышение энергоэффективности городской инфраструктуры, включая модернизацию инженерных сетей старых зданий. Учитывая масштабную программу реконструкции старых построек – а в Казани с 2006 года капитально отремонтирован уже 4191 жилой дом, приведено в порядок 95% объектов культуры, благоустроено 2 278 дворов и отремонтировано более 85% городских дорог, можно быть уверенными, что дальнейшее развитие города-миллионника будет идти по пути бережного отношения к природе, культурному наследию, населению за счет внедрением передовых технологий и подходов устойчивого развития.

Сам Ильсур Метшин так определил программу на следующие 5 лет: "Большая Казань – большие возможности для каждого". Главными пунктами направления своей деятельности мэр выделил: