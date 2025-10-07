Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit

Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit
Фото: пресс-служба

В конце августа в Москве состоялся важный международный форум модной индустрии – BRICS+ Fashion Summit. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты из Китая, Бразилии, Коста-Рики, Турции, Эфиопии, ЮАР, Мальты и других стран. Саммит стал значимым событием для всех, кто формирует тренды мировой моды, а его программа включала обширные деловые сессии.

На протяжении нескольких дней дизайнеры, стилисты, блогеры, представители органов государственной власти и предприниматели обсуждали инвестиционные перспективы модной индустрии, новые технологии, культурные ценности.

Как мода становится экосистемой

Фото: пресс-служба

В этом году вступил в силу закон о развитии креативно-творческих индустрий, который закрепляет приоритетное внимание к этой сфере на уровне государственной политики. Согласно целевым показателям, к 2030 году доля креативных индустрий должна составить 6% ВВП России. Участники сессии обсудили формирование креативной экономики как самостоятельного сектора. 

Николай Мегвелидзе, управляющий креативный директор BBDO, объяснил, почему традиционная бизнес-модель в моде устаревает: "В фэшн все еще часто существует традиционное мышление: создал коллекцию – продал коллекцию – получил прибыль. Это классическая схема, которая в принципе работает, но ей наступает на пятки экосистемное мышление. Первое и самое главное его отличие – не создать коллекцию, а создать концепцию. А дальше уже на базе этой концепции ты можешь запускать множественные каналы, платформы, входить в другие индустрии, и твоя прибыль становится в разы больше. И главное, все это работает на долгой дистанции". 

Яркий пример такого подхода привела Юлия Голубева, заместитель генерального директора, "Газпром-Медиа Холдинг": "В российской индустрии есть успешные креативные примеры с социальным уклоном. Например, мы с радиостанцией “Авторадио” полтора года назад запускали конкурс “Человек дела”. Победителем стала Наталья Малько с брендом Be Easy Kid. Это функциональная одежда с магнитными застежками для детей с инвалидностью и ОВЗ. Наталья получила приз в один миллион рублей на развитие своего дела. Сейчас это не только бренд одежды, но и целая экосистема проектов, которые направлены на социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья". 

Когда протез становится украшением: технологии как часть стиля

Фото: пресс-служба

Технологические инновации в моде – это не только умные ткани и носимая электроника. Участники сессии показали, как передовые разработки меняют саму философию индустрии, делая ее более инклюзивной и персонализированной. Оказалось, что рост fashion-сектора напрямую стимулирует промышленные инновации: новые материалы, производственные процессы и потребительские сервисы появляются именно благодаря запросам модной индустрии на устойчивое развитие и персонализацию.

История, которой поделилась Вероника Левенец, директор "Бесконечных Возможностей", показывает, как технология превращается в модный объект. 

"Технология сама по себе, она может быть классным аксессуаром, трендом. Так, бионический протез сочетает в себе и функциональность, и дизайн, и привлекает внимание. Но настоящий смысл рождается тогда, когда человек надевает его, интегрирует в свой образ, в свой стиль и выходит в свет к людям. И в этот момент внимание обращают даже не столь на технологию, а считывают образ в целом. И это как раз и есть популяризация. Так рождается бренд. То есть, когда технологии становятся частью культуры, частью моды, один вот такой дизайн – он способен вдохновить не только человека, но и целую индустрию. И это уже рождает такие новые, скажем так, форматы самовыражения. Мы сделали единственный в мире такой протез, усыпанный шестью тысячами кристаллов Сваровски. Это, конечно, не про скромность, скажем так, но это был момент вызова самим себе и обществу: cмотрите, это может выглядеть стильно, красиво, вдохновляюще".

Кому принадлежит орнамент

Один из самых острых вопросов современной моды зазвучал на сессии об этике культурных заимствований. В эпоху, когда потребители требуют аутентичности, бренды все активнее обращаются к традиционным культурам за вдохновением. 

"Между теми традициями, которые уже, не побоюсь тоже высокого слова, испокон веков, есть в этом контексте, есть в этом регионе, есть в умах, в сердцах этих мастеров, потому что любой промысел, любое ремесленничество, любая мода – это в первую очередь про людей. Это все-таки наши креативные индустрии, которые основаны на творчестве, а творчество равно человек",

– рассказала Софья Юдина, генеральный директор, Управляющая компания по развитию художественных промыслов и культурной идентичности Нижегородской области "Хохлома".

"В некоторых странах Африки, включая Конго, есть особый традиционный орнамент, который очень напоминает Givenchy. Когда дизайнеры вдохновляются чем-то, а потом это становится популярным, интересным – это, конечно, хорошо. Но обычно получается, что то, что вышло на международный рынок, оригинальный источник взамен ничего не получает. Теряется признание, доход", – рассказала Мари-Франс Идикайи, генеральный директор Совета моды Конго.

Масштаб или уникальность: что выбирают современные бренды

Фото: пресс-служба

Как масштабировать бренд? Этот вопрос волнует и молодые компании, и гигантов индустрии. С одной стороны, все хотят выходить на новые рынки и увеличивать продажи. С другой – потребители требуют уникальности, персонализации, истории. В дискуссии обсуждали важную для модного бизнеса проблему: как масштабироваться, не теряя уникальности? Бренды стремятся расширять географию своего присутствия, выходить на новые рынки и использовать цифровые технологии. Главная мысль сессии – масштабировать можно только то, что хорошо и качественно работает. Так, Wildberries систематически поддерживает развитие российских производителей. Недавно компания запустила проект "Платформа роста" для производителей из регионов, а сейчас продвигает российских дизайнеры и новую русскую моду. 

Алексей Аксенов, сооснователь Locals, поделился опытом работы с молодыми брендами: по его мнению, на старте бренд должен выбрать небольшую нишу, сосредоточиться на локальном проекте, который подтвердит, что бренд нужен, его продукцию покупают, и только после этого переходить к масштабированию. Если производственные задачи не решены, бренд будет масштабировать свои ошибки, это ключевой момент.

Вера Прокина, генеральный директор Pepfer, которая выпускает дизайнерские сумки (среди них популярная MATRESHKA, которая находится в коллекции Орнеллы Мути), рассказала, что дилемма между уникальностью и масштабированием возникает не во всех случаях. Продукция компании – нишевая, рассчитана на клиентов, которые любят эмоции, арт, современное искусство, поэтому Pepfer работает с сувенирными магазинами Третьяковской галереи, но выходит и на маркетплейсы. Сейчас обсуждается совместный проект с платформой Lamoda.

Адриан Дж. Мицци, основатель, исполнительный продюсер и президент Недели моды в Мальте, Ассоциация моды Мальты (Мальта), подтвердил, что качество всегда в приоритете: "Количество достигается за счет качества". Основатель Недели моды вспомнил, что в самом начале, когда он начинал делать свой бизнес, располагая нулевым бюджетом, он решил делать ставку на уникальность. "Мы рекламировали принципиально новый формат мероприятия, говорили: у нас все будет не так, как у других".

Почему моде остро не хватает профессионалов

Фото: пресс-служба

Модная индустрия – это не только образы на подиумах, но и люди, которые стоят за ними: дизайнеры, швеи, конструкторы, закройщики, технологи. С расширением производственных мощностей, развитием новых технологий, изменением потребительских предпочтений стало очевидно, что профессионалов катастрофически не хватает. Традиционная система подготовки кадров не успевает за стремительной трансформацией рынка. Почему 60% выпускников профильных вузов не соответствуют требованиям работодателей? Какие специальности будут востребованы в ближайшие 5 лет? Об этом говорили участники дискуссии.

По данным, которыми поделился с аудиторией Роман Губанов, директор по развитию, "Авито Работа", в 2024 году количество вакансий в модной индустрии выросло на 33%, а средний рост зарплаты составил примерно 23%. В нынешнем году динамика уже немного другая: количество открытых вакансий выросло на 7%, зарплата в отрасли – на 8%. Наиболее востребованная профессия – швея, в Иваново готовы брать на работу мигрантов из Индии и Шри-Ланки, чтобы восполнить дефицит.

Елена Залесская, директор "Модного бюро", подтвердила, что модной индустрии сейчас нужны прежде всего швеи и портные, на втором месте – продавцы. Следующая категория связана с ростом маркетплейсов: самыми востребованными профессиями становятся менеджеры и специалисты по онлайн-продажам, спрос за год вырос почти в три раза. Второе серьезное направление – продакт-менеджеры, третье – креаторы. Четвертое направление – диджитал и маркетинг, сюда относятся SMM-менеджеры и контент-маркетологи. Пятое – инновационные профессии – разработчики модных технологий, специалисты по устойчивому развитию. В следующие 5 лет модной индустрии потребуются цифровые специалисты – для работы с искусственным интеллектом и 3D-технологиями. Одновременно будет расти спрос и на ремесленников, а также стилистов-консультантов – становится все более востребованным персонифицированный подход.

