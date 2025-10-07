В Красноармейске открыли лесопарк "Банный лес" после благоустройства

В Красноармейске открыли лесопарк "Банный лес" после благоустройства
Фото: пресс-служба правительства Московской области

В подмосковном Красноармейске состоялось торжественное открытие лесопарка "Банный лес" после комплексного благоустройства, проведенного в соответсвии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший открытие, отметил востребованность таких проектов у жителей.

"Мерилом всему является посещаемость парков. Она у нас растет и в г.о. Пушкинский, и в любой другой территории",

– сказал Андрей Воробьев.

Работы на территории площадью 27,3 га включали создание 6 км пешеходных маршрутов, велодорожек, детских и спортивных площадок, воркаут-зоны и скейт-парка. Особое внимание уделили сохранению естественного ландшафта, как того требовали местные жители.

В рамках открытия состоялся массовый забег "Первый шаг в Банном лесу", который собрал более 5 тысяч участников. По словам местных жителей, новая рекреационная зона уже стала популярным местом для семейного отдыха и спортивных тренировок.

Всего в 2025 году в Московской области планируется благоустроить 135 объектов, включая 15 парков, 10 лесопарков и 11 набережных. Работы ведутся по губернаторской программе "Парки в лесу" и государственной программе "Формирование современной комфортной городской среды".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

