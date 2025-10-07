Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В подмосковном Красноармейске состоялось торжественное открытие лесопарка "Банный лес" после комплексного благоустройства, проведенного в соответсвии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший открытие, отметил востребованность таких проектов у жителей.
"Мерилом всему является посещаемость парков. Она у нас растет и в г.о. Пушкинский, и в любой другой территории",
– сказал Андрей Воробьев.
Работы на территории площадью 27,3 га включали создание 6 км пешеходных маршрутов, велодорожек, детских и спортивных площадок, воркаут-зоны и скейт-парка. Особое внимание уделили сохранению естественного ландшафта, как того требовали местные жители.
В рамках открытия состоялся массовый забег "Первый шаг в Банном лесу", который собрал более 5 тысяч участников. По словам местных жителей, новая рекреационная зона уже стала популярным местом для семейного отдыха и спортивных тренировок.
Всего в 2025 году в Московской области планируется благоустроить 135 объектов, включая 15 парков, 10 лесопарков и 11 набережных. Работы ведутся по губернаторской программе "Парки в лесу" и государственной программе "Формирование современной комфортной городской среды".
Москва и Киев были на пороге мирного соглашения, пока не вмешался Запад
Приграничное государство уверенно движется к тотальной русофобии