В столице пройдут мастер-классы для столичных и иностранных студентов

Мероприятия организует "Молодежь Москвы"

Помочь иностранным студентам интегрироваться в московскую жизнь, расширить круг знакомств, а молодым москвичам – больше узнать о традициях разных стран и прокачать навыки общения на иностранном языке, поможет проект "Молодежь Москвы". В рамках межкультурного диалога с 18 по 30 октября пройдут кулинарные мастер-классы, заседания разговорных клубов, групповое посещение приютов для животных.

Для участия в мероприятиях молодым москвичам и иностранным студентам в возрасте от 18 до 35 лет нужно зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы". Там же можно выбрать занятие по душе и удобную дату. Например, 18 октября участники посетят городской приют для собак в Щербинке и смогут погулять с его обитателями. 30 октября в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" по адресу: Холодильный переулок, дом 3, корп. 1, стр. 8 желающие научатся работать с тестом и печь пироги со сладкими начинками. А 5 ноября запланирована встреча любителей литературы, где молодые люди смогут рассказать о своих любимых произведениях русских и зарубежных авторов и поделиться рекомендациями.

Ранее для молодежи столицы были организованы интерактивные экскурсии по Москве.