В столице пройдут мастер-классы для столичных и иностранных студентов

В столице пройдут мастер-классы для столичных и иностранных студентов
Фото: mos.ru/ пресс-служба
Мероприятия организует "Молодежь Москвы"

Помочь иностранным студентам интегрироваться в московскую жизнь, расширить круг знакомств, а молодым москвичам – больше узнать о традициях разных стран и прокачать навыки общения на иностранном языке, поможет проект "Молодежь Москвы". В рамках межкультурного диалога с 18 по 30 октября пройдут кулинарные мастер-классы, заседания разговорных клубов, групповое посещение приютов для животных.

Для участия в мероприятиях молодым москвичам и иностранным студентам в возрасте от 18 до 35 лет нужно зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы". Там же можно выбрать занятие по душе и удобную дату. Например, 18 октября участники посетят городской приют для собак в Щербинке и смогут погулять с его обитателями. 30 октября в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" по адресу: Холодильный переулок, дом 3, корп. 1, стр. 8 желающие научатся работать с тестом и печь пироги со сладкими начинками. А 5 ноября запланирована встреча любителей литературы, где молодые люди смогут рассказать о своих любимых произведениях русских и зарубежных авторов и поделиться рекомендациями.

Ранее для молодежи столицы были организованы интерактивные экскурсии по Москве.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Европарламент принял резкое решение в отношении России

Западные чиновники готовятся к возможному новому витку эскалации

Путин впервые ответил на претензии Азербайджана к России

Президент сделал несколько важных заявлений на встрече с Алиевым

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей