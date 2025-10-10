В столице пройдут мастер-классы для столичных и иностранных студентов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Помочь иностранным студентам интегрироваться в московскую жизнь, расширить круг знакомств, а молодым москвичам – больше узнать о традициях разных стран и прокачать навыки общения на иностранном языке, поможет проект "Молодежь Москвы". В рамках межкультурного диалога с 18 по 30 октября пройдут кулинарные мастер-классы, заседания разговорных клубов, групповое посещение приютов для животных.
Для участия в мероприятиях молодым москвичам и иностранным студентам в возрасте от 18 до 35 лет нужно зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы". Там же можно выбрать занятие по душе и удобную дату. Например, 18 октября участники посетят городской приют для собак в Щербинке и смогут погулять с его обитателями. 30 октября в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" по адресу: Холодильный переулок, дом 3, корп. 1, стр. 8 желающие научатся работать с тестом и печь пироги со сладкими начинками. А 5 ноября запланирована встреча любителей литературы, где молодые люди смогут рассказать о своих любимых произведениях русских и зарубежных авторов и поделиться рекомендациями.
Ранее для молодежи столицы были организованы интерактивные экскурсии по Москве.
Западные чиновники готовятся к возможному новому витку эскалации
Президент сделал несколько важных заявлений на встрече с Алиевым