В Подмосковье вдвое сократят число нестационарных торговых объектов к 2028 году

Количество нестационарных торговых объектов (НТО) в Московской области планируется сократить более чем вдвое – с 25 тысяч до 12 тысяч к 2028 году. Соответствующие планы были озвучены на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководством региона.

Как отметил зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, текущий год стал этапом активной работы по наведению порядка в сфере уличной торговли. "С января демонтировано более 2,8 тыс. объектов, до конца года планируется ликвидировать еще свыше 750", – сообщил он

Губернатор региона Андрей Воробьев акцентировал внимание на избирательном подходе к развитию нестационарной торговли. "Нестационарная торговля будет допустима там, где нет капитальных объектов, а есть востребованность у жителей – например, в парках или отдаленных территориях", - пояснил глава Подмосковья.

Власти Подмосковья считают, что знаковым событием стало принятие законодательной инициативы региона в первом чтении Госдумы. Законопроект, поддержанный Минпромторгом РФ и более чем 40 субъектами РФ, предусматривает обязательное согласование новых торговых объектов с муниципалитетами и правительством области.

В Подмосковье практическая реализация программы уже показала результаты. Например, в Серпухове демонтированы торговые ряды "Труба" площадью 2 тыс. м², в Видном остановлено строительство трехэтажного "мега-ларька". В Одинцовском городском округе ликвидированы незаконные кафе в деревне Раздоры и поселке Подушкино.

По словам Духина, после завершения программы в регионе сохранится около 12 тысяч торговых объектов, три четверти из которых расположатся на частных землях. "Это вендинговые аппараты, сезонная торговля и то, что мы хотим делать в парках для комфорта жителей", – уточнил зампред правительства Подмосковья.

Работа по ликвидации НТО ведется в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Напомним, что сейчас в Москве работает 8 тыс. нестационарных объектов торговли. К 2028 году в Подмосковье их, как ожидается, останется 12 тыс. По оценке властей, такое количество НТО является оптимальным для региона, учитывая, что его территория в 18 раз больше территории российской столицы.