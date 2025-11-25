Овчинский: фасадные работы в бизнес-центре в Беговом районе завершатся до конца года

Строительство бизнес-центра Tower D в Беговом районе находится на финальной стадии. До конца года застройщик планирует завершить фасадные работы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Общая площадь современного 19-этажного офисного здания в Бумажном проезде составит порядка 50 тысяч квадратных метров. Сейчас на площадке ведутся работы по внутренней отделке, завершить которые девелопер намерен в декабре",

– рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Министр подчеркнул, что на первом этаже разместятся кафе и видовой ресторан с открытой верандой, а на втором – столовая для сотрудников.

Бизнес-центр входит в состав офисного квартала STONE Towers, который расположен между транспортными узлами "Белорусская" и "Савеловская".

Это последняя очередь крупного делового комплекса: ранее были введены в эксплуатацию бизнес-центры Tower A, Tower B и Tower C. Каждая из четырех башен квартала обладает индивидуальным архитектурным решением. Для Tower D выбрано темно-зеленое цветовое оформление.

Девелопер проекта – компания Stone.