На ВДНХ представят документальную кинокартину "Земля, я с тобой"

Зрителю расскажут о роли атомных технологий в развитии планеты

2 декабря в музее "Атом" на ВДНХ состоится премьерный показ документальной картины "Земля, я с тобой" – зрителю покажут, как атомные технологии современности заботятся о планете и превращаются в драйвер устойчивого развития в разных странах. Картина снята кинокомпанией "Чайка".

Сюжет разворачивается со спора музыкальной исполнительницы и блогера Арины Даниловой и замдиректора департамента коммуникаций "Росатома" Константина Рудера. Данилова скептически настроена в отношении атомных технологий. Эксперт же в ходе дискуссии рассказывает, почему в атомных технологиях следует искать средство для спасения планеты.

Режиссер кинокартины Ольга Упорова рассказывает, что по задумке зритель отправляется в путешествие по закрытым атомных объектам, расположенным в разных странах: туда, куда обычному человеку вход закрыт.

Камера попадает за грани инновационных сооружений, демонстрируя, как атомная энергия меняет мир и человечество в лучшую сторону. Итогом вояжа для Арины стала авторская песня "Земля, я с тобой" – саундтрек к документальной картине, получившей одноименное название.

Первой точкой этого путешествия стала Турция, где строят масштабную АЭС "Аккую". Съемочная группа, узнав о настроениях местного населения о возведении масштабного проекта и его роли в экологии региона, отправляется в Певек – самый северный город России. Участники оказались на первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов".

Из сурового севера группа переместилась в Бангладеш, отправившись в закрытый город энергетиков Green City: там они показали, как атомные технологии из России развивают экономику и улучшают экологию жаркой страны.

А в Свердловской области случился настоящий атомный прорыв: съемочная группа переместилась в Заречный, на Белоярскую АЭС, где им рассказали, как передовые технологии позволяют обеспечить для будущих поколений жизнь на чистой планете с безопасной энергией.

"Земля, я с тобой" – это доказательство, которое не оставляет сомнений в невероятной мощи атомной энергетики и ее вкладе в природу планеты, развитие удаленных территорий и укрепление международного партнерства.