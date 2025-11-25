На ВДНХ представят документальную кинокартину "Земля, я с тобой"

На ВДНХ представят документальную кинокартину "Земля, я с тобой"
Кадры из фильма "Земля, я с тобой". Фото: пресс-служба Росатома
Зрителю расскажут о роли атомных технологий в развитии планеты

2 декабря в музее "Атом" на ВДНХ состоится премьерный показ документальной картины "Земля, я с тобой" – зрителю покажут, как атомные технологии современности заботятся о планете и превращаются в драйвер устойчивого развития в разных странах. Картина снята кинокомпанией "Чайка".

Сюжет разворачивается со спора музыкальной исполнительницы и блогера Арины Даниловой и замдиректора департамента коммуникаций "Росатома" Константина Рудера. Данилова скептически настроена в отношении атомных технологий. Эксперт же в ходе дискуссии рассказывает, почему в атомных технологиях следует искать средство для спасения планеты.

Режиссер кинокартины Ольга Упорова рассказывает, что по задумке зритель отправляется в путешествие по закрытым атомных объектам, расположенным в разных странах: туда, куда обычному человеку вход закрыт.

Камера попадает за грани инновационных сооружений, демонстрируя, как атомная энергия меняет мир и человечество в лучшую сторону. Итогом вояжа для Арины стала авторская песня "Земля, я с тобой" – саундтрек к документальной картине, получившей одноименное название.

Первой точкой этого путешествия стала Турция, где строят масштабную АЭС "Аккую". Съемочная группа, узнав о настроениях местного населения о возведении масштабного проекта и его роли в экологии региона, отправляется в Певек – самый северный город России. Участники оказались на первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов".

Из сурового севера группа переместилась в Бангладеш, отправившись в закрытый город энергетиков Green City: там они показали, как атомные технологии из России развивают экономику и улучшают экологию жаркой страны.

А в Свердловской области случился настоящий атомный прорыв: съемочная группа переместилась в Заречный, на Белоярскую АЭС, где им рассказали, как передовые технологии позволяют обеспечить для будущих поколений жизнь на чистой планете с безопасной энергией.

"Земля, я с тобой" – это доказательство, которое не оставляет сомнений в невероятной мощи атомной энергетики и ее вкладе в природу планеты, развитие удаленных территорий и укрепление международного партнерства.

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей