Овчинский: в Бескудниковском районе по программе реновации расселили 27 домов

С начала реализации программы реновации 7 лет назад в Бескудниковском районе Северного административного округа полностью расселили 27 домов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в Бескудниковском районе. За семь лет расселили 27 старых домов – почти 2,9 тысячи семей переехали в современные новостройки. Придомовые территории новых жилых комплексов благоустроили: высадили деревья, разбили газоны и цветники",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Всего в Бескудниковском районе по программе реновации планируется расселить 37 старых зданий. На текущий момент под заселение передано 16 новых домов, добавил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин привел данные, что дома по реновации потребляют до 40%меньше ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.