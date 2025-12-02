Овчинский: в парке Горького открылась фотовыставка «Московские кварталы»

В столичном парке Горького открылась фотовыставка "Московские кварталы", организованная Департаментом градостроительной политики города Москвы. Посетить экспозицию можно бесплатно, вплоть до 31 декабря. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Фотовыставка покажет жителям и гостям столицы, как проекты городского застройщика отражают высокий уровень профессионализма в сфере градостроительства. Программа “Московские кварталы” комплексно улучшает качество жизни москвичей благодаря квартальному подходу, так как новые дома возводят вместе с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Город постоянно анализирует потребность в жилье на годы вперед, и благодаря этому современные комфортные новостройки появляются именно там, где они нужны.

Городская программа "Московские кварталы" – это комфортные квартиры для свободной продажи в современных новостройках, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Город полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".