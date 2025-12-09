Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет лекция к юбилею архитектора Леонида Веснина

В расположенном на ВДНХ павильоне "Макет Москвы" 10 декабря состоится лекция о конструктивизме "Братья Веснины. Новаторы времени". Она приурочена к 145-летию известного архитектора промышленных объектов и жилых зданий Л.А. Веснина. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Приуроченная к 145-летию Леонида Александровича Веснина лекция посвящена лидерам конструктивизма. Гости павильона, интересующиеся архитектурой и желающие узнать предпосылки современного облика Москвы, вместе с лектором проследят путь становления братьев Весниных, их поиск новых путей в развитии городской архитектуры",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Как рассказал министр, лекцию проведет архитектор Елена Каратун, доцент Московского архитектурного института и исследователь конструктивизма. Предполагается, что мероприятие продемонстрирует связь традиций с современными градостроительными проектами. Посетители выставки рассмотрят знаковые конкурсные и реализованные решения, а также поймут предпосылки формирования конструктивизма.

Лекция начнется в 17:00 и продлится 1 час. Регистрация не требуется.

Посетить павильон "Макет Москвы" и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.