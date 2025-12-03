Овчинский: в Нижегородском районе появится бизнес-центр со спортивным парком

На первом этаже откроют магазины, кафе, образовательные студии

На юго-востоке Москвы появится современный общественно-деловой центр со спортивным парком. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Инвестор приступил к строительству бизнес-центра площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Здание Г-образного объема появится на земельном участке площадью 0,73 гектара. Комплекс будет состоять из двух разновысоких частей от 13 до 21 наземного этажа. Там организуют 132 машино-места, 117 из которых разместятся в подземном паркинге",

– рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По словам министра, всего в бизнес-центре предусмотрено порядка 150 современных офисов общей площадью 15,9 тысячи квадратных метров. На первом этаже будут расположены магазины, точки общественного питания, досуговые пространства. Объект появится по адресу: Скотопрогонная улица, дом 31А. Проект реализует девелопер "Колди".

Прилегающую к объекту территорию благоустроят – там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с объектом появится парк с тремя спортивными площадками.

Новый бизнес-центр будет построен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в Москве с 2020 года и уже охватила все районы столицы.