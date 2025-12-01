Овчинский: ГБУ "Жилищник района Сокольники" получит новые помещения благодаря программе КРТ

Проект предусматривает реорганизацию в ВАО участка площадью чуть более 2 га

Утвержден план застройки участка неэффективно используемой территории в районе Сокольники Восточного административного округа (ВАО) столицы. Через шесть лет там появится комплекс помещений для ГБУ "Жилищник района Сокольники".

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, данный проект комплексного развития территории предусматривает редевелопмент участка площадью 2,05 га по адресу: улица Сокольнический Вал, владение 37/10.

"Там планируется построить производственно-коммунальную базу для размещения офисных и складских помещений ГБУ "Жилищник района Сокольники". Общая площадь недвижимости превысит пять тысяч квадратных метров. Объект разместят на участке между железнодорожными путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги и Третьим транспортным кольцом (ТТК)",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Отмечается, что на выполнение работ по проекту отводится шесть лет.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) реализуется в столице по поручению мэра Сергея Собянина. Ее цель – превратить бывшие промзоны, пустыри и участки с ветхой и неэффективно используемой застройкой в привлекательные пространства с востребованной жителями и городом инфраструктурой. Сейчас в Москве на разных стадиях готовности находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.