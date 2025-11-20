Овчинский: уровень травматизма на стройке поможет снизить "умный кран"

Овчинский: уровень травматизма на стройке поможет снизить "умный кран"
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Строительная отрасль столицы переживает цифровую трансформацию

Повысить безопасность столичных операторов строительных кранов помогут современные технологии. Пилотный проект уже стартовал. Инновационная система позволяет управлять башенными кранами дистанционно с безопасного и комфортного рабочего места, а датчики 3D-контроля и ИИ-помощник максимально сокращают риск негативного влияния так называемого "человеческого фактора". Подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Внедрение дистанционного управления строительными кранами – это важный шаг в цифровой трансформации строительной отрасли столицы. Эта система повысит безопасность на строительных площадках, полностью исключая риск падения оператора из кабины и минимизируя влияние человеческого фактора. Ожидается, что благодаря новой технологии простои персонала сократятся до 40%, а скорость производственных операций увеличится в среднем на 10%",

– цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. В частности, ожидается, что инновационный подход к управлению кранами позволит ускорить строительство нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве.

Важно, что при дистанционном управлении кранами повышается и эффективность работы. Благодаря камерам высокого разрешения и 3D‑контролю операторы имеют полный обзор рабочей площадки без слепых зон. Встроенные системы искусственного интеллекта готовы в автоматическом режиме просигналить о перегрузке или риске столкновений, а датчики отслеживают перемещение людей в зоне работы крана.

Комфортные рабочие места также снижают физическую нагрузку на операторов, а VR‑тренажеры позволяют специалистам эффективно отрабатывать навыки удаленного управления. Таким образом, отметили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, цифровизация строительной отрасли Москвы способствует повышению производительности и качества реализации градостроительных проектов.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
