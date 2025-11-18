Овчинский: более тысячи москвичей получили бесплатную консультацию по вопросам строительства в Едином контактном центре

Овчинский: более тысячи москвичей получили бесплатную консультацию по вопросам строительства в Едином контактном центре
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Обратиться в ЕКЦ можно по телефону или онлайн

Более тысячи консультаций о правилах строительства в столице и действующих градостроительных ограничениях провели специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. В результате горожане смогли принять взвешенное решение по важным для них вопросам, а застройщики – скорректировать ход реализации проектов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Единый контактный центр работает в столице с марта 2017 года. Он был создан, чтобы оказывать справочно‑консультационную поддержку застройщикам и горожанам и за прошедшие годы зарекомендовал себя как надежный помощник москвичей и профессионального сообщества, сделав градостроительную информацию более доступной, понятной и прозрачной, отметил министр.

"Возможность бесплатно и оперативно получить квалифицированную консультацию по вопросам строительных ограничений и разрешенных параметров застройки помогает гражданам принимать обоснованные решения, а застройщикам – оптимизировать процессы реализации проектов. Только с начала 2025 года более 380 человек получили консультации по вопросам градостроительных ограничений, действующих в отношении земельных участков",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Обратившись в ЕКЦ, жители Москвы могут получить актуальную и точную информацию по программе реновации, текущем статусе строительства городских объектов и прочих важных аспектах градостроительной деятельности в столице. Для этого нужно: 

  • позвонить по телефону +7 (499) 401‑01‑01 (понедельник–пятница, 8:00–20:00);
  • написать на электронную почту help@str.mos.ru;
  • заполнить электронную форму на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы;
  • создать обращение на портале "СтроимПросто".
Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
По теме

MWM: Россия впервые испытала в бою гиперзвуковой "Циркон"

Удар мог быть нанесен по военной цели в Сумах

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей