Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Более тысячи консультаций о правилах строительства в столице и действующих градостроительных ограничениях провели специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. В результате горожане смогли принять взвешенное решение по важным для них вопросам, а застройщики – скорректировать ход реализации проектов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Единый контактный центр работает в столице с марта 2017 года. Он был создан, чтобы оказывать справочно‑консультационную поддержку застройщикам и горожанам и за прошедшие годы зарекомендовал себя как надежный помощник москвичей и профессионального сообщества, сделав градостроительную информацию более доступной, понятной и прозрачной, отметил министр.
"Возможность бесплатно и оперативно получить квалифицированную консультацию по вопросам строительных ограничений и разрешенных параметров застройки помогает гражданам принимать обоснованные решения, а застройщикам – оптимизировать процессы реализации проектов. Только с начала 2025 года более 380 человек получили консультации по вопросам градостроительных ограничений, действующих в отношении земельных участков",
– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Обратившись в ЕКЦ, жители Москвы могут получить актуальную и точную информацию по программе реновации, текущем статусе строительства городских объектов и прочих важных аспектах градостроительной деятельности в столице. Для этого нужно:
Удар мог быть нанесен по военной цели в Сумах
Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику