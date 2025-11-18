Овчинский: более тысячи москвичей получили бесплатную консультацию по вопросам строительства в Едином контактном центре

Обратиться в ЕКЦ можно по телефону или онлайн

Более тысячи консультаций о правилах строительства в столице и действующих градостроительных ограничениях провели специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. В результате горожане смогли принять взвешенное решение по важным для них вопросам, а застройщики – скорректировать ход реализации проектов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Единый контактный центр работает в столице с марта 2017 года. Он был создан, чтобы оказывать справочно‑консультационную поддержку застройщикам и горожанам и за прошедшие годы зарекомендовал себя как надежный помощник москвичей и профессионального сообщества, сделав градостроительную информацию более доступной, понятной и прозрачной, отметил министр.

"Возможность бесплатно и оперативно получить квалифицированную консультацию по вопросам строительных ограничений и разрешенных параметров застройки помогает гражданам принимать обоснованные решения, а застройщикам – оптимизировать процессы реализации проектов. Только с начала 2025 года более 380 человек получили консультации по вопросам градостроительных ограничений, действующих в отношении земельных участков",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Обратившись в ЕКЦ, жители Москвы могут получить актуальную и точную информацию по программе реновации, текущем статусе строительства городских объектов и прочих важных аспектах градостроительной деятельности в столице. Для этого нужно: