Овчинский: в Таганском районе завершено строительство нового БЦ

Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Деловое здание на 1,5 тысячи рабочих мест расположено в пешей доступности от трех станций метро

В Таганском районе Москвы завершили строительство нового бизнес-центра, в котором появится порядка 1,5 тысячи рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. 

Речь идет об офисном здании "STONE Курская" (Костомаровский переулок, д. 5). Бизнес-центр находится в пешей доступности от трех станций столичного метрополитена – "Чкаловской" и "Курской" с одноименной остановкой МЦК, от которых можно добраться за 10 минут.

Общая площадь БЦ превышает 17 тысяч квадратных метров. Для комфортной работы установлены современные инженерные системы центрального кондиционирования, а также приточно-вытяжная вентиляция с функцией охлаждения, подогрева и проветривания.

"Офисы свободной планировки оборудованы со второго по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, а также дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. Также на восьмом этаже есть выход на балкон", – указал Овчинский. 

Для сотрудников и посетителей БЦ предусмотрена парковка на подземной двухуровневой стоянке на 59 машино-мест. Фасады здания выполнены из натурального камня, по всему периметру установлено панорамное остекление с увеличением на верхних этажах.

Остекление выполнено с максимальной светопроницаемостью и позволяет поддерживать температурный комфорт. Низкий уровень потребности в искусственном освещении и кондиционировании воздуха снижают затраты на электроэнергию.

Вокруг БЦ благоустроили территорию, вход расположили со стороны Костомаровского переулка. Девелопер проекта – компания STONE. 

