Овчинский: завершено строительство первого дома по проекту "Московские кварталы"

Всего в нем предусмотрено 170 квартир, а общая площадь ЖК превышает 18 тысяч квадратных метров

Первый многоквартирный дом, построенный в рамках проекта "Московские кварталы", появился в Южном Медведково. Он состоит из двух секций, в нем предусмотрено 18 этажей и 170 квартир, а общая площадь превышает 18 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Напомним, проект "Московские кварталы" был запущен в мае текущего года. Он подразумевает возведение комфортных и современных жилых комплексов с квартирами для свободной продажи. Одновременно с этим в районах появляется комфортная городская инфраструктура. Все этапы работ находятся на контроле города.

Первая новостройка в рамках проекта была построена на Полярной улице. На придомовой территории также обустроили две спортивные и детские площадки, уютную зону для отдыха. Поблизости с новостройкой располагаются школы, детские сады, парки "Яуза" и "Свиблово", а также другая необходимая инфраструктура.

"Москвичи уже оценили преимущества нового жилого комплекса: значительная часть квартир с разнообразными планировками была раскуплена еще на этапе строительства по договорам долевого участия. Наиболее востребованы однокомнатные квартиры – на них приходится 40% от общего числа проданных, за ними следуют двухкомнатные – 37% и трехкомнатные – 23%", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый жилой комплекс возвели по современным технологиям. Например, в нем предусмотрен вентилируемый фасад для обеспечения комфортной температуры в квартирах, а снаружи дома установили специальные корзины для кондиционеров, интегрированные в общий дизайн. Первый этаж здания – нежилой. Там смогут разместиться аптеки, магазины, пункты выдачи, кафе и прочие объекты. Внутри есть помещения для консьержа, колясочная, а автомобильная парковка была обустроена на подземном этаже.

Как напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики, посмотреть доступные квартиры на улице Полярной, дом 3, можно на сайте москварталы.рф. Они доступны в прямой продаже, а также через электронные аукционы. Жилье продается как готовым, так и с привлечением средств дольщиков. Коммерческие помещения и машино-места доступны для покупки только через аукцион на электронной торговой площадке "Росэлторг" и на инвестиционной площадке столицы – investmoscow.ru.