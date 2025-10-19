Овчинский: ЖК на 1086 квартир возводят в районе Свиблово по программе реновации

Овчинский: ЖК на 1086 квартир возводят в районе Свиблово по программе реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

На северо-востоке Москвы возводят новый жилой комплекс по реновации общей площадью свыше 112 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В районе Свиблово возводят жилой комплекс из четырех двухсекционных корпусов. Всего в нем будет 1086 квартир с готовой улучшенной отделкой, при этом 17 квартир спроектированы специально для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 64 тысячи квадратных метров",

- подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Дом возводят на земельном участке площадью более 2,5 гектара с июня 2023 года. Неподалеку от новостройки находится станция метро "Свиблово". Район оснащен всей необходимой инфраструктурой: рядом есть школы, детские сады и больница. На данный момент на объекте завершается устройство железобетонных конструкций и возведение наружных стен.

Как и во всех домах, построенных по реновации, нежилые помещения на первых этажах новостройки отведены под коммерческие и социальные объекты. Жилой комплекс строят по принципу безбарьерной среды: при входе в дом не будет лестниц и порогов. Кроме того, лифты оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Источник: Департамент градостроительной политики города Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой срыва

Подобное было и накануне переговоров на Аляске

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей