Овчинский: ЖК на 1086 квартир возводят в районе Свиблово по программе реновации

На северо-востоке Москвы возводят новый жилой комплекс по реновации общей площадью свыше 112 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В районе Свиблово возводят жилой комплекс из четырех двухсекционных корпусов. Всего в нем будет 1086 квартир с готовой улучшенной отделкой, при этом 17 квартир спроектированы специально для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 64 тысячи квадратных метров",

- подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Дом возводят на земельном участке площадью более 2,5 гектара с июня 2023 года. Неподалеку от новостройки находится станция метро "Свиблово". Район оснащен всей необходимой инфраструктурой: рядом есть школы, детские сады и больница. На данный момент на объекте завершается устройство железобетонных конструкций и возведение наружных стен.

Как и во всех домах, построенных по реновации, нежилые помещения на первых этажах новостройки отведены под коммерческие и социальные объекты. Жилой комплекс строят по принципу безбарьерной среды: при входе в дом не будет лестниц и порогов. Кроме того, лифты оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.