Овчинский: в Лосиноостровском районе появится новый жилой квартал с поликлиникой по проекту КРТ

Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Реализация проекта рассчитана на шесть лет

Новый жилой квартал с многоэтажными домами, детскими и спортивными площадками, а также важными объектами инфраструктуры, включая поликлинику, скоро появится в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Проект разработан в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и уже одобрен городом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Площадь реорганизуемого в рамках данного проекта земельного участка в СВАО составляет 3,64 га, уточнил министр.

"В течение шести лет назначенный городом оператор построит здесь около 111 тысяч квадратных метров недвижимости. Почти 90% от общего объема застройки составит жилье для реализации программы реновации общей площадью около 99 тысяч квадратных метров. В шаговой доступности от новостроек также возведут поликлинику на 360 посещений в смену общей площадью 12 тысяч квадратных метров",

– приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Овчинского.

Благодаря реализация данного проекта в Лосиноостровском районе появится около 380 дополнительных рабочих мест, а в новые современные квартиры смогут переехать почти две тысячи москвичей. Стоит отметить, что территория, где за шесть лет возведут новый жилой квартал, находится в пешей доступности от станции "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии метро. Для жителей новостроек предусмотрены подземные парковки, игровые детские и спортивные площадки. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

Столичная программа КРТ предусматривает создание комфортной и привлекательной городской среды на месте бывших промзонах и неэффективно используемых или незастроенных участках. Сейчас в Москве на разных стадиях готовности находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики. Программа реализуется по поручению мэра Сергея Собянина.

Ранее стало известно о решении построить в рамках КТР многофункциональный комплекс на улице Матросова в Солнцеве.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
