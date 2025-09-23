Овчинский: многофункциональный комплекс по проекту КРТ построят на улице Матросова

Овчинский: многофункциональный комплекс по проекту КРТ построят на улице Матросова
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В здании разместят офисы, отделения банков, магазины, другие востребованные у горожан организации и службы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил о подготовке к строительству нового многофункционального комплекса в Солнцеве (Западный административный округ) рядом с МКАД. Проект будет реализован в рамках программы комплексного развития территорий, соответствующее решение уже опубликовано на сайте правительства Москвы.

По словам Овчинского, комплекс построят в Солнцеве на улице Матросова – там есть подходящий участок площадью 0,56 гектара. Площадь самого здания составит 19,7 тысяч квадратных метров. Рядом будет располагаться дом, возведенный в рамках реализации программы реновации по другому проекту КТР. 

Каждое здание, построенное в рамках комплексного развития территорий, строят, исходя из нужд конкретного района в определенной инфраструктуре. В новом многофункциональном комплексе разметят офисы, отделения банков, магазины, другие организации и службы, услуги которых будут востребованы у местных жителей.

"Для удобного подъезда к комплексу построят новые локальные дороги. Объем инвестиций в развитие площадки оценивается в 5,05 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 228,12 миллиона рублей. В результате реализации проекта здесь будет создано более 500 рабочих мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участок для строительства комплекса имеет удобное расположение: он находится в шаговой доступности от МКАД и станции Мещерская четвертого Московского центрального диаметра. Реализовать проект планируется в течение шести лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошевском районах.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
