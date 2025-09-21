Овчинский: в ЕКЦ за летний период обратились более 11,6 тысячи жителей

Овчинский: в ЕКЦ за летний период обратились более 11,6 тысячи жителей
Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Большинство вопросов касались программы реновации

За три летних месяца специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы обработали свыше 11,6 тысячи обращений горожан. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. 

По его словам, более половины всех обращений – а именно 6,8 тысяч – касались вопросов реновации.

"Больше всего обращений по теме реновации поступило от жителей Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов. Специалисты Единого контактного центра оказали им более двух тысяч консультаций по телефону, электронной почте, а также на портале mos.ru",

– подчеркнул Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Чаще всего жители обращаются в ЕКЦ по вопросам о порядке предоставления жилых помещений и последовательности действий после получения письма с предложением о новой квартире. Специалисты Единого контактного центра подробно рассказывают о процедуре переезда в новую квартиру. Кроме того, город предоставляет москвичам помощь в организации переезда. 

В пресс-службе Департамента градостроительной политики напомнили, что Единый контактный центр создан для предоставления справочно-консультационных услуг застройщикам и гражданам по всем вопросам в сфере градостроительства и строительства. Благодаря центру москвичи могут оперативно получить информацию о программе реновации, ходе строительства объектов, этапах реализации строительных проектов и многом другом. 

Источник: Департамент градостроительной политики города Москвы
