Овчинский: фотовыставка на Арбате расскажет о достижениях программы КРТ

Экспозиция доступна для бесплатного посещения до 30 сентября

В центре Москвы, на пешеходной улице Арбат открылась фотовыставка "КРТ: Вы влюбитесь в эти районы по-новому!". Она приурочена к празднованию Дня города и пятилетию с начала реализации в столице программы комплексного развития территорий (КРТ).

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, экспозиция наглядно демонстрирует, как реализация программы КРТ меняет облик столицы, как бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые территории превращаются в современные жилые кварталы, востребованные бизнес-центры и уютные общественные пространства.

"Выставка на Арбате – не просто рассказ о достижениях градостроительной политики Москвы, а возможность для каждого жителя увидеть, как меняется город",

– приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Овчинского. По оценке министра, программа КРТ за пять лет доказала свою эффективность, ведь на месте заброшенных промзон в столице возникают современные районы с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и социальными объектами.

"Мы создаем город, ориентированный на будущее, в котором комфортно жить, работать и развиваться", – подчеркнул Владислав Овчинский.

Посетить уличную фотовыставку, организованную Департаментом градостроительной политики города Москвы, можно до 30 сентября по адресу: улица Арбат, дом 23. Москвичи и туристы смогут увидеть, как благодаря программе КРТ были преобразованы такие территории, как "Октябрьское Поле", "Серп и Молот", "Братцево" и др.

Программа КРТ реализуется в Москве с 2020 г. по поручению мэра Сергея Собянина. В настоящий момент в городе на разных стадиях проработки и готовности находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Так, недавно был утвержден проект КРТ, согласно которому через несколько лет возле метро "Пионерская" Филевской линии появится современное деловое пространство, а окружающая территория станет более красивой, благоустроенной и зеленой.