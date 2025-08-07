Овчинский: экспозицию "Макет Москвы" посмотрели в июле более 53 тысяч человек

Овчинский: экспозицию "Макет Москвы" посмотрели в июле более 53 тысяч человек
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Интерес к макету российской столицы проявляют как жители, так и гости города, в том числе из дальнего зарубежья

Расположенный на ВДНХ выставочный павильон "Макет Москвы" посетили в июле свыше 53 тысяч москвичей и туристов. Такую статистику привел министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. 

По мнению Овчинского, "Макет Москвы" позволяет увидеть столицу в миниатюре, оценить ее масштабы и красоту. Поэтому данный павильон на ВДНХ стал настоящим центром притяжения для всех, кто интересуется архитектурой, историей и будущим нашего города.

"Для посетителей выставки организуются как обзорные, так и тематические экскурсии, а также специальные праздничные программы, приуроченные к знаковым событиям в сфере градостроительства. В июле в павильоне провели более 530 светотехнических представлений, около 60 экскурсий и свыше 10 тысяч индивидуальных консультаций по макету столицы",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Благодаря интерактивным возможностям выставки, в том числе многоуровневому освещению, многоканальной звуковой системе, различным мультимедийным элементам, посетители павильона могут получить более полное представление о Москве. Раскрыть всю ее красоту и многогранность позволяют также тематические шоу, фильмы и видеоэкскурсии. Как сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики, в июле жители почти 100 российских городов и более 30 стран, в том числе Кубы, Сербии, Китая, Индии воспользовались этой возможностью посмотреть на город с высоты птичьего полета, изучить архитектуру Москвы и проложить свой собственный идеальный маршрут для осмотра достопримечательностей мегаполиса.

Павильон "Макет Москвы" работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Посещение бесплатно. Уточнить расписание светотехнических шоу и записаться на экскурсии можно на сайте или в мобильном приложении "Макет Москвы".

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
