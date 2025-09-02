Овчинский: в районе Фили-Давыдково построят деловой комплекс по программе КРТ

Прилегающую территорию дополнительно озеленят и благоустроят

В районе Фили-Давыдково Западного административного округа (ЗАО) столицы появится современное деловое пространство. Административно-деловой комплекс площадью 62,5 тыс. квадратных метров возведут на Малой Филевской улице в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, проект реорганизации участка площадью 1,9 гектара уже утвержден.

"Здесь создадут почти 1,8 тысячи рабочих мест. На прилегающей территории проведут работы по благоустройству и озеленению, а также модернизируют улично-дорожную сеть. Вложения в редевелопмент участка оцениваются в 23,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 819,4 миллиона рублей",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Срок реализации проекта – семь лет. Таким образом, к 2032 году возле станции "Пионерская" Филевской линии метро появится привлекательное городское пространство с современным бизнес-центром и сопутствующей инфраструктурой.

В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов по программе КРТ, благодаря которой на месте бывших промзон, а также неэффективно используемых и незастроенных территориях формируется комфортная среда с важными и полезными для города объектами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект КРТ в районе Филевский Парк. Там на месте устаревших строений в Береговом проезде появятся новые общественно-деловые объекты, где смогут найти работу более 3,5 тысячи горожан.