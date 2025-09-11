Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ пройдут праздничные экскурсии ко Дню города

Вход свободный, без регистрации

Павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, приглашает москвичей и туристов интересно провести День города. К 878-летию столицы здесь подготовили тематическую праздничную программу, включающую в себя экскурсии, светотехнические шоу и викторины с подарками. Подробности рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В праздничные выходные, 13 и 14 сентября, посетителей павильона ждут восемь занимательных экскурсий на тему "Кольцо как символ Москвы". Участникам расскажут, как возникла кольцевая структура города, про этапы ее формирования, а также о знаковых градостроительных решениях, которые повлияли на сегодняшний облик мегаполиса.

"Павильон "Макет Москвы" – не просто выставочное пространство, а настоящий образовательный центр, где москвичи и гости столицы могут узнать о развитии города в увлекательном формате. В День города мы предлагаем особую программу, которая покажет, как исторические градостроительные решения влияют на современный облик столицы. Этот проект помогает лучше понять наш город, его прошлое, настоящее и будущее",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Экскурсии пройдут в ближайшие субботу и воскресенье в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. Посетить их смогут все желающие бесплатно без предварительной регистрации. После каждой экскурсии состоятся интерактивные викторины на знание Москвы. Победители получат памятные призы. Кроме того, с 11:00 до 19:30 каждые 30 минут в павильоне будут демонстрировать различные светотехнические шоу.

Посетить павильон "Макет Москвы" можно и в другие дни. Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Вход бесплатный. Уточнить информацию можно на сайте www.maketmoskvy.ru.