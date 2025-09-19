Овчинский: в новом бизнес-центре с видом на Воронцовский парк начались отделочные работы

В здании разместятся как офисы, так и рестораны и торговые точки

В Обручевском районе на юго-западе Москвы скоро откроется новое деловое пространство, отвечающее всем современным стандартам комфортной городской общественной и бизнес-среды. Речь о строящемся офисном центре класса "А" AFI Park "Воронцовский", где уже началась отделка внутренних помещений. Об этом проинформировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Здание высотой в 21 этаж и площадью свыше 13 тысяч квадратных метров возвели на улице Академика Челомея в пешей доступности от двух станций метро: "Калужской" Калужско-Рижской линии и "Воронцовской" БКЛ.

"На данный момент полностью завершили кровельные работы и устройство наружных сетей. Инфраструктура делового центра с продвинутыми инженерными системами будет отвечать потребностям сотрудников и создаст сбалансированную экосистему для работы, встреч и развития. Ввод объекта в эксплуатацию девелопер запланировал на IV квартал 2025 года",– уточнил Овчинский.

Как говорится в сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики, проект реализует компания AFI Development.

В б/ц "Воронцовский" смогут работать более тысячи специалистов разных отраслей. Помимо офисов разной площади, комфортных кабинетов руководителей, бизнес-гостиных и конференц-залов, в здании предусмотрены помещения для кафе, ресторанов, магазинов и пр. Они откроются на первом этаже и будут доступны не только сотрудникам, но и гостям делового центра, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Само здание нового бизнес-центра выдержано в стилистике окружающей современной городской застройки и благоустроенной зеленой зоны. Особенностью проекта является панорамное остекление фасадов – это не только создает визуальный эффект стеклянной стены, но и обеспечивает сотрудникам и посетителям центра отличный вид на город и расположенный неподалеку Воронцовский парк.