Овчинский: запущено межрегиональное тестирование сервиса "Цифровой нормоконтроль"

Летом текущего года был запущен межрегиональный пилотный проект по тестированию сервиса "Цифровой нормоконтроль", разработанного столичным Центром искусственного интеллекта в градостроительстве. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В проекте участвуют девять субъектов Российской Федерации: республики Карелия и Дагестан, Хабаровский и Пермский края, Магаданская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская и Омская области.
"Этот проект – важный этап цифровой трансформации строительной отрасли как в Москве, так и по всей России. Внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта значительно ускоряет согласование документации, снижает влияние человеческого фактора и повышает качество строительных проектов. Мы уверены, что “Цифровой нормоконтроль” станет эффективным инструментом для регионов России", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Центр ИИ в градостроительстве функционирует на базе Департамента градостроительной политики Москвы и изучает вопросы, связанные с потребностями всех участников строительного процесса и москвичей. Его главная цель – разработка и внедрение инновационных ИИ-решений для различных задач в сфере градостроительства.
Сервис "Цифровой нормоконтроль" является современным решением для проведения автоматизированной проверки проектной и рабочей документации на соответствие требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 с помощью ИИ-технологий.
На стартовой встрече представители субъектов-участников подписали дорожные карты проекта, провели тестирование сервиса на реальных объектах, сформировали советы по его доработке, а также создали экспертную группу для дальнейшей модернизации. Результаты пилотного тестирования подведут в октябре 2025 года. После доработки и обновления с учетом предложений экспертной группы сервис планируется запустить в регионах.
Проект является частью стратегии Департамента градостроительной политики Москвы по цифровизации строительной отрасли и формированию единых стандартов качества в столице и других субъектах РФ.
Ранее на XXVIII ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подписали соглашение, которое позволит тиражировать и масштабировать лучшие столичные практики и цифровые сервисы в других регионах нашей страны, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.
