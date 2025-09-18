Овчинский: в Кузьминках подготовили площадку для строительства дома по реновации

Овчинский: в Кузьминках подготовили площадку для строительства дома по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Современный жилой комплекс возведут на месте расселенного и демонтированного старого здания

Строительство очередного жилого комплекса по программе реновации скоро начнется в районе Кузьминки Юго-Восточного округа столицы. Площадка для строительных работ уже подготовлена. Современный ЖК появится на месте старого дома, жители которого переехали в предоставленные городом новые квартиры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Программа реновации жилого фонда реализуется в столице с 2017 года по принципу волнового переселения. Когда жильцы старого дома переезжают в новый, освободившееся здание аккуратно демонтируют и на этом месте возводят современные ЖК с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Так произошло и со старым домом на Волгоградском проспекте: после расселения город демонтировал постройку и расчистил территорию для строительства нового жилого комплекса, рассказал Овчинский.

"Его общая площадь составит около 10,3 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить новым жильем около 370 москвичей. Жилой комплекс возведут с учетом принципов безбарьерной среды: широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы будут на одном уровне. Во дворах пешеходные дорожки спроектируют так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками, так и маломобильным горожанам",

– приводит слова министра пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как за восемь лет реализации программа реновации изменила облик столичных районов и жизнь сотен тысяч горожан. На текущий момент в новые квартиры переселяются или уже переехали свыше 226 тысяч москвичей, проживавших в более чем 1,3 тыс. старых домов.

Полная информация о программе реновации представлена на сайте mos.ru.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
