Овчинский: в САО начали строить шесть жилых комплексов по программе реновации в 2025 году

Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
При возведении новостроек надзорные службы города контролируют качество выполняемых работ и используемых материалов

В Москве ведется активная работа по обновлению жилого фонда. Дома для переселения участников программы реновации строятся в разных районах города. Так, на севере столицы в текущем году в рамках программы началось строительство шести жилых комплексов общей площадью почти 138 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Шесть современных ЖК в Северном административном округе (САО) в 2025 году начали строить по адресам: Дмитровское ш., з/у 36/2; 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5, стр. 1; ул. Генерала Рычагова, вл. 14; Дмитровское ш., з/у 32/1; ул. Долгопрудная, з/у 6/1; Дмитровское ш., з/у 93/3/1.

"Всего в них появится свыше 1,3 тысячи квартир общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. Кроме того, 17 квартир в этих домах будут адаптированы для маломобильных граждан. На первых этажах смогут открыться магазины, кофейни, аптеки и другие социально значимые объекты, также там предусмотрены комнаты для консьержей и помещения для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов",

– приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Овчинского. 

Важно, что новые жилые комплексы и территория вокруг них спроектированы по принципу безбарьерной среды. Отсутствие лестниц у входов в подъезды и порогов в вестибюлях делает передвижение удобным для всех, в том числе жителей с ограниченными возможностями здоровья, родителей с детьми, пожилых людей. Возле домов предусмотрены зоны спокойного отдыха, детские и спортивные площадки. По окончании активных строительных работ здесь, как и во всех дворах столичных новостроек, запланировано комплексное благоустройство и озеленение.

При этом, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина за строительством домов по реновации организован особый контроль. Сотрудники Мосгосстройнадзора регулярно проводят выездные проверки на объектах, в том числе специалисты Центра экспертиз выполняют лабораторно-инструментальные исследования качества работ и применяемых материалов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о восьмисекционном монолитном ЖК, построенном на улице Воейкова в районе Проспект Вернадского. Здесь получили новые квартиры участники программы реновации, проживавшие в трех старых домах в ЗАО. В шаговой доступности от новостройки – станции метро, парк, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы, кафе и прочая инфраструктура, необходимая для комфортной жизни в мегаполисе.

