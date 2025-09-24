Овчинский: в районе Сокол построят современный жилой квартал по проекту КРТ

Закончить все работы планируют в течение шести лет

На севере столицы по программе комплексного развития территорий реорганизуют два участка – на одном появится ГБУ "Жилищник района Сокол", а на другом комфортный жилой квартал. Проект уже опубликован на сайте столичного правительства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По словам министра, оба участка находятся в районе Сокол, их общая площадь достигает 5,64 гектара. Самый большой, на 4,68 гектара, отведен под новый жилой квартал. Там не только благоустроят территорию, построят удобные дорожки, но также возведут объекты общественно-делового назначения, где смогут разместиться магазины, отделения банков и различные офисы.

Второй участок на 0,96 гектара займет здание Государственного бюджетного учреждения "Жилищник района Сокол".

"В результате реализации проекта будет создано свыше тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки составят более 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 485,7 миллиона рублей. Реализовать проект планируют в течение шести лет", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Площадки для реализации проектов расположены в районах с развитой инфраструктурой. Они находятся рядом с Ленинградским шоссе, поблизости есть школы, два колледжа, культурный центр, магазины, аптеки, кафе. В шаговой доступности – станция "Войковская" Замоскворецкой линии метро, станция Стрешнево Московского центрального кольца и одноименный остановочный пункт второй линии Московского центрального диаметра.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. На текущий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.