Овчинский: в Красносельском районе освободили площадку для строительства жилья по программе реновации

ЖК, который появится на месте старых зданий, поможет обеспечить жильем порядка 380 москвичей

Несколько старых домов в Красносельском районе ЦАО были полностью демонтированы, площадку под ними расчистили для нужд программы реновации. Как напомнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, ранее их жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой.

Чиновник сообщил, что демонтажу подверглись три дома на улице Гаврикова. Там построят новый жилой комплекс, в котором общая площадь квартир составит почти 10,7 тысячи квадратных метров.

"Это позволит обеспечить жильем примерно 380 москвичей. Придомовую территорию комплекса благоустроят. Первые этажи будут нежилые. Там в будущем смогут открыть магазины, салоны, аптеки и другие социально-бытовые объекты, что позволит создать новые рабочие места в районе", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации девяти новых площадок.