Овчинский: павильон «Макет Москвы» посетили более 320 учащихся кадетских классов

Расположенный на ВДНХ павильон "Макет Москвы" 27 сентября посетили более 320 учащихся кадетских классов – там проходила ежегодная торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников Первого Московского кадетского корпуса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
По словам Овчинского, павильон "Макет Москвы" ежедневно посещают школьники и студенты не только из столицы, но и из других городов.
"Интерактивные сервисы в выставочном павильоне помогают им глубже изучить историю градостроительства и представить будущее города. Благодаря смене освещения посетители могут увидеть Москву в самых разных ракурсах",
– подчеркнул министр, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Центральным ядром экспозиции считается уникальный интерактивный макет Москвы. Интерактивные камеры и сенсорные экраны по периметру макета позволяют детально рассмотреть каждое здание, а 40-кратное увеличение открывает доступ к мельчайшим деталям.
Многоканальная
звуковая система павильона создает уникальные аудиоэффекты, дополняя
возможности светотехнических шоу, интерактивных экскурсий и световых
визуализаций.
Павильон "Макет Москвы" расположен на Сиреневой аллее ВДНХ, Посетить павильон можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
