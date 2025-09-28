Овчинский: павильон «Макет Москвы» посетили более 320 учащихся кадетских классов

Овчинский: павильон «Макет Москвы» посетили более 320 учащихся кадетских классов
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Расположенный на ВДНХ павильон "Макет Москвы" 27 сентября посетили более 320 учащихся кадетских классов – там проходила ежегодная торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников Первого Московского кадетского корпуса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, павильон "Макет Москвы" ежедневно посещают школьники и студенты не только из столицы, но и из других городов.

"Интерактивные сервисы в выставочном павильоне помогают им глубже изучить историю градостроительства и представить будущее города. Благодаря смене освещения посетители могут увидеть Москву в самых разных ракурсах",

– подчеркнул министр, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Центральным ядром экспозиции считается уникальный интерактивный макет Москвы. Интерактивные камеры и сенсорные экраны по периметру макета позволяют детально рассмотреть каждое здание, а 40-кратное увеличение открывает доступ к мельчайшим деталям. 

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН Многоканальная звуковая система павильона создает уникальные аудиоэффекты, дополняя возможности светотехнических шоу, интерактивных экскурсий и световых визуализаций. 

Павильон "Макет Москвы" расположен на Сиреневой аллее ВДНХ, Посетить павильон можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

