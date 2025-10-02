Овчинский: завершается монтаж фасадов в доме по программе реновации в Зюзино

ЖК рассчитан на более чем 280 квартир с улучшенной отделкой

Новый жилой комплекс на 30 тысяч квадратных метров в ближайшее время появится в столичном районе Зюзино – строители уже завершают монтаж фасадов здания. Дом был построен для реализации нужд программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый ЖК возвели на месте расселенного старого дома на Херсонской улице. Всего в нем предусмотрено 282 квартиры, чья совокупная жилая площадь превысит 17 тысяч квадратных метров. Благодаря улучшенной отделке жители могут сразу переезжать в свои квартиры и не тратить время на ремонт. Поблизости с домом располагаются станция метро "Зюзино", детские сады, школа, поликлиники для взрослых и детей, а также парки.

"Сейчас на объекте завершается монтаж фасада, ведутся кладка внутренних перегородок, отделочные работы и монтаж инженерных систем. Фасад монтируется при помощи префаб-технологии. Панели заводского изготовления устанавливаются на площадке под ключ, что сокращает срок строительства", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первых этажах здания откроются центры развития, кофейни, пункты выдачи и другая необходимая инфраструктура для местных жителей. Подъезды оборудуют сквозной группой: люди смогут через них выходить во двор и на внешнюю придомовую территорию. Дом рассчитан на использование маломобильными группами граждан, поэтому у него и на прилегающих зонах не предусмотрены пороги, ступни и пандусы.

Как рассказал гендиректор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов, жилой комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий, объединенных общей придомовой территорией на 13 тысяч квадратных метров. Там разместят площадки для спорта и активного отдыха, лавочки, проведут озеленение.

Контроль за осуществлением работ на всех этапах строительства ведет Мосгосстройнадзор.

