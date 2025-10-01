Овчинский: в парке "Ходынское поле" открылась выставка лучших строительных проектов Москвы

Курс рубля
Жители и гости столицы могут посетить бесплатную фотовыставку лучших строительных проектов Москвы, которая проходит в парке культуры и отдыха "Ходынское поле". Она организована столичным Департаментом градостроительной политики, отбор для экспозиции проводили на основе конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства 2025 года", сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего посетители выставки смогут увидеть победителей конкурса в 12 номинациях и спецноминациях, а также "Проекты года", которые определяла городская конкурсная комиссия и жители столицы через голосование на проекте "Активный гражданин".
"Выставка позволяет наглядно показать, как реализованные проекты отражают высокий уровень профессионализма и инновационного подхода в сфере градостроительства. Они не только преобразовывают архитектурный облик столицы, но и значительно улучшают качество жизни ее жителей и гостей. Вклад этих проектов в развитие городской среды способствует формированию гармоничного пространства, где каждый чувствует себя частью динамично развивающейся столицы", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В частности, на выставке можно больше узнать о станциях московского метрополитена Троицкой и Сокольнической линий, велопешеходном мосте в форме полумесяца через Нагатинский затон, музее-заповеднике "Коломенское", музейно-выставочном центре "Коллекция", домах по программе реновации и многом другом.
Как напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики, конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" проводится ежегодно, он отмечает перспективные проекты, которые повышают комфорт москвичей и преображают город. Его проводят с 2000 года. В этот раз жюри впервые принимало во внимание интегральную полезность проектов для жизни граждан при определении победителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса лучших строительных проектов.
