Овчинский: около 1,7 тысячи семей переехали в новостройки по программе реновации в Перове

Всего в районе предстоит обеспечить новым жильем более 42 тысяч граждан

С начала действия программы реновации в районе Перово удалось расселить 25 домов старого жилого фонда, их жители уже получили новые квартиры и отпраздновали новоселье, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Реализация программы стартовала в районе пять лет назад, когда началось заселение новостройки на Зеленом проспекте. С тех пор новым жильем обзавелись около 1,7 тысяч москвичей.

"Более 1,2 тысячи из них воспользовались помощью города при переезде. Москвичам бесплатно предоставили грузчиков и транспорт в рамках услуги “Помощь в переезде”, которую можно заказать на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в Перове предстоит расселить 196 старых домов, в которых проживает более 42 тысяч москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме, возведенном по программе реновации на улице Воейкова в районе Проспект Вернадского. Восьмисекционный монолитный жилой комплекс на 364 квартиры расположен возле станций метро "Проспект Вернадского" и "Новаторская". Рядом находятся парк 50-летия Октября, Удальцовские пруды, школы, детсады, поликлиники, магазины, спортивные клубы, кафе и рестораны.