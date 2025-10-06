Овчинский: XVII слет молодых специалистов строительной отрасли Москвы собрал более 350 участников

Столица ведет системную работу по привлечению и развитию новых талантов в строительной отрасли Москвы

В Москве состоялся XVII слет молодых специалистов строительной отрасли. Своими идеями и опытом обменялись свыше 350 участников Молодежного совета Комплекса градостроительной политики и строительства столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По словам министра, Молодежный совет Комплекса градостроительной политики и строительства уже 24 года объединяет талантливых и энергичных молодых людей, которые своими руками строят лучший город на земле – нашу Москву.

"Ежегодный стройслет стал визитной карточкой и доброй традицией, создающей особое сообщество мотивированных профессионалов своей деятельности. Нам важно стимулировать интерес к профессиям строительной отрасли и транслировать ценности Градостроительного комплекса в доступной для молодежи форме",

– цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Важно, что интерес к строительной отрасли среди молодого поколения с каждым годом увеличивается. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в нынешнем мероприятии участвовали уже 33 команды, отметил Овчинский.

В ходе стройслета молодые специалисты могли продемонстрировать личные профессиональные качества, умение работать в команде, получили шанс раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал. Кроме того, участники обменялись опытом с представителями строительной отрасли старшего поколения, узнали секреты мастерства, установили новые деловые контакты.

Слет молодых специалистов – одна из программ, в реализации которой участвует Департамент градостроительной политики Москвы с целью популяризации строительных профессий, поддержки молодых специалистов и формирования кадрового резерва для реализации масштабных проектов по развитию столицы.

Ранее в Москве в парке "Ходынское поле" открылась бесплатная выставка лучших строительных проектов столицы.