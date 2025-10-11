Овчинский: специалисты ЕКЦ обработали более 11 тысяч обращений жителей в третьем квартале 2025 года

Овчинский: специалисты ЕКЦ обработали более 11 тысяч обращений жителей в третьем квартале 2025 года
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
За последний год граждане стали чаще обращаться за консультациями

В период с июля по сентябрь текущего года специалисты Единого контактного центра Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы ответили более чем на 11 тысяч обращений граждан. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, за год показатель вырос на 27%, что указывает на возросший уровень доверия горожан к сервису.

По словам министра, главный приоритет в работе ЕКЦ – оперативная и эффективная обработка запросов. Порядка 98% из них удается разрешить в течение одного рабочего дня.

"Среднее время решения сложных вопросов, требующих межведомственного взаимодействия, сократилось на 20%. По результатам опросов, 94% респондентов остались довольны качеством предоставленных услуг. Рост положительных отзывов в адрес ЕКЦ подтверждает эффективность выбранного подхода к работе с обращениями граждан", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В дальнейшем обращения граждан используют для формирования реальных предложений для совершенствования градостроительной политики и развития городской среды.

Напомним, в ЕКЦ жители Москвы могут больше узнать о программе реновации, планируемых и уже строящихся объектах в городе и многом другом. Центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Связаться со специалистами можно по телефону: +7 (499) 401-01-01, а также с помощью электронной почты help@str.mos.ru, онлайн-формы или на портале "СтроимПросто".

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
По теме

Мощные взрывы в Киеве: столица погрузилась во тьму — что произошло

С заявлением выступил глава города

"Все рушится": на Западе выступили с громким заявлением о судьбе СВО

Европейцы в ужасе от происходящего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей