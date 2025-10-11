Овчинский: специалисты ЕКЦ обработали более 11 тысяч обращений жителей в третьем квартале 2025 года

За последний год граждане стали чаще обращаться за консультациями

В период с июля по сентябрь текущего года специалисты Единого контактного центра Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы ответили более чем на 11 тысяч обращений граждан. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, за год показатель вырос на 27%, что указывает на возросший уровень доверия горожан к сервису.

По словам министра, главный приоритет в работе ЕКЦ – оперативная и эффективная обработка запросов. Порядка 98% из них удается разрешить в течение одного рабочего дня.

"Среднее время решения сложных вопросов, требующих межведомственного взаимодействия, сократилось на 20%. По результатам опросов, 94% респондентов остались довольны качеством предоставленных услуг. Рост положительных отзывов в адрес ЕКЦ подтверждает эффективность выбранного подхода к работе с обращениями граждан", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В дальнейшем обращения граждан используют для формирования реальных предложений для совершенствования градостроительной политики и развития городской среды.

Напомним, в ЕКЦ жители Москвы могут больше узнать о программе реновации, планируемых и уже строящихся объектах в городе и многом другом. Центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Связаться со специалистами можно по телефону: +7 (499) 401-01-01, а также с помощью электронной почты help@str.mos.ru, онлайн-формы или на портале "СтроимПросто".