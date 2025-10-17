Овчинский: более 50 семей переехали в новостройку на улице Артюхиной по программе реновации

Овчинский: более 50 семей переехали в новостройку на улице Артюхиной по программе реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Всего в данном жилом комплексе 226 квартир

В доме 26А по улице Артюхиной (район Текстильщики ЮВАО), построенном по программе реновации, вовсю кипит жизнь. Документы на заселение в новостройку начали выдавать в июне этого года, и к настоящему моменту в новых квартирах обосновались уже более 50 семей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Как напомнил министр, город не только предоставляет участникам реновации комфортные квартиры с готовой отделкой в новых домах с благоустроенной территорией, но и помогает организовать перевозку мебели, техники и личных вещей.

"Переселение горожан в жилой комплекс на улице Артюхиной, дом 26А, началось в июне этого года. В новостройке 226 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже 30 семей. Город стремится сделать переселение москвичей более комфортным, поэтому для участников программы реновации доступен бесплатный сервис "Помощь в переезде". На портале mos.ru или в Центре информирования по переселению они могут оставить заявку на вызов грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую",

– рассказал приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Там же на портале mos.ru в разделе "Переезд по программе реновации" размещена вся информация, которая может понадобиться новоселам. В частности, указав персональные параметры переезда, москвичи могут заранее узнать сценарий будущего переселения в соответствии с конкретной жизненной ситуации.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, предполагает расселение 5176 домов старого жилого фонда столицы и реализуется поэтапно. На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале заселения в 14 новостроек еще около восьми тысяч участников программы реновации.

