Овчинский: на Краснобогатырской улице появится жилой комплекс по проекту КРТ

В Восточном административном округе будет реализован проект комплексного развития территорий (КРТ), он уже получил одобрение от города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

"Проектом комплексного развития территории в районе Преображенское на востоке Москвы предусмотрена реорганизация участка площадью 3,96 гектара на Краснобогатырской улице. В течение семи лет назначенный городом оператор построит здесь 135 тысяч квадратных метров жилой недвижимости",

– рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Площадка, на которой планируется реализовать проект, расположена по адресу Краснобогатырская, владение 89. Прилегающая территория будет благоустроена и озелена.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую среду. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее столичный градоначальник сообщил, что приняты решения о комплексном развитии территорий нежилой застройки в районах Преображенское, Коммунарка, Черемушки, Коньково, Ясенево, Марфино и Отрадное.