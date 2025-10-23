Овчинский: по проекту КРТ в районе Мещанский построят недвижимость общественно-делового назначения

Овчинский: по проекту КРТ в районе Мещанский построят недвижимость общественно-делового назначения
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Объекты позволят создать более четырех тысяч рабочих мест в столице

Участок на 3,27 гектара в Мещанском районе реорганизуют в рамках комплексного развития территорий. Там появятся объекты общественно-делового назначения. Основная цель проекта – развитие территорий вокруг крупного транспортно-пересадочного узла, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

План застройки уже опубликован на сайте mos.ru. По словам министра, развитие территорий также подразумевает строительство более 170 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 134 тысячи предназначено для общественно-деловых объектов. К примеру, на площадке появится гостиничный комплекс на 380 номеров и общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. Благодаря этому проекту в столице получится создать более 4,2 тысяч рабочих мест.

Овчинский подчеркнул, что проект КТР в Мещанском районе подготовлен с учетом дальнейшего развития транспортной инфраструктуры.

"В границах участка расположен действующий вестибюль станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии, который будет сохранен в ходе КРТ. Тут же строится второй вестибюль одноименной остановки Большой кольцевой линии, который обеспечит удобную пересадку между метро и второй, а в последствии – третьей и четвертой линиями МЦД и будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Отведенная под редевелопмент территория находится между Третьим транспортным кольцом (ТТК), проспектом Мира и Водопроводным переулком. Также на участке находится станция "Рижская". Все работы будут проводиться в рамках масштабного преобразования площади Рижского вокзала. По проекту, памятник создателям первого спутника работы скульптора Семена Яковлевича Ковнера будет сохранен.

Напомним, программа комплексного развития территорий реализуется по поручению Сергея Собянина. Всего в Москве идет работа на 336 участках КРТ.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
