Овчинский: на западе Москвы появится новое общественно-деловое пространство по проекту КРТ

Реорганизуемая территория находится в шаговой доступности от станций метро "Фили" и "Парк Победы"

На западе Москвы через семь лет появится современное общественно-деловое пространство с офисами, магазинами, ресторанами и другими востребованными городскими объектами. Их построят в районах Филевский Парк и Дорогомилово в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

"В Западном административном округе столицы реорганизуют два участка, входящие в один проект КРТ. Один из них расположен в Промышленном проезде в районе Филевский Парк, а другой на улице Неверовского в районе Дорогомилово. На территории общей площадью 1,31 га планируется построить свыше 89 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения. В современных зданиях, которые появятся на месте устаревших объектов, смогут разместиться магазины, кафе, рестораны, отделения банков и другая востребованная местными жителями инфраструктура",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Проект решения опубликован на портале mos.ru. Установленный срок реализации – семь лет. По мере готовности объектов здесь будет открыто более 2,5 тыс. дополнительных рабочих мест, подчеркнул Овчинский.

Стоит отметить, что реорганизуемые участки имеют хорошую транспортную доступность. Они расположены по обеим сторонам проспекта Багратиона. Площадка на улице Неверовского, владение 9, относится к району Дорогомилово и находится около станции метро "Парк Победы" Арбатско-Покровской и Солнцевской линий. А вторая площадка – в Промышленном проезде, владение 7 - расположена в шаговой доступности от станций "Фили" Филевской линии метро и МЦД-1, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Программа КРТ реализуется в столице по поручению мэра Сергея Собянина. На месте бывших промзонах, неэффективно используемых и незастроенных участках возникают привлекательные пространства с важной для города инфраструктурой, жилыми домами и социальными объектами. Сегодня в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ.