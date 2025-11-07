Овчинский: в Коптево возвели два ЖК по программе реновации

В сданных домах 625 квартир с улучшенной отделкой

В районе Коптево на севере Москвы завершено строительство двух ЖК по программе реновации. В новостройках оборудовано более 600 квартир, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Как уточнил министр правительства столицы, общая площадь двух новых домов превышает 36 тысяч "квадратов".

"Новостройки расположены в районе Коптево по адресам: 3-й Михалковский переулок, дом 17, Михалковская улица, дом 10. В сданных домах 625 квартир с улучшенной отделкой. Придомовая территория жилых комплексов полностью благоустроена и оснащена досуговой инфраструктурой", – рассказал Владислав Овчинский.

Для жильцов построили безопасные спортивные и детские площадки, а также уютные зоны для отдыха.

Первые этажи отдадут под коммерческие помещения магазины, аптеки, ПВЗ и остальные объекты социальной значимости. В шаговой доступности находятся бульвары с семейным парком и летним бассейном, а также Тимирязевский парк и живописный Дендрологический сад. Неподалеку – Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщал, что более 215 тыс. горожан ждет переезд по программе реновации в 2026–2028 гг. Подробная информация доступна на mos.ru.

Программа утверждена в 2017 году и касается порядка 1 миллиона жителей Москвы. Предусматривается расселение 5176 домов. Глава столицы ранее поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Москва является одним из лидеров среди субъектов РФ по объемам возведения жилья. Высокие темпы застройки соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".