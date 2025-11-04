Овчинский: на юго-востоке Москвы построили три дома по реновации

В сентябре на юго-востоке Москвы построили три жилых комплекса по программе реновации. Суммарно в них предусмотрено свыше семисот квартир с готовой отделкой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



"В сентябре в ЮВАО возвели три новостройки для программы реновации. Площадь квартир в жилых комплексах более 41 тысячи квадратных метров. Для маломобильных жильцов адаптировано 11 квартир: в них широкие коридоры и проемы, увеличена площадь кухонь, санузлов и лоджий",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По его словам, рядом с новостройками находится метро "Кузьминки" и станция Люблино второго Московского центрального диаметра (МЦД-2)

Прилегающая территория благоустроена: во дворе оборудованы детская и спортивная площадки. Рядом с новыми ЖК расположены школы, детские сады и парки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 215 тысяч москвичей приступят к переселению по программе реновации в ближайшие три года.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.