Овчинский: в Рязанском районе демонтировали 16 старых домов по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
На освободившемся месте появятся новые ЖК, объекты инфраструктуры, благоустроенные общественные пространства

В Рязанском районе (ЮВАО) снесли 16 домов, жители которых переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Демонтаж старых жилых построек проводился по технологии "умный снос". При таком подходе здания разбираются поэтапно, материалы, подходящие для вторичной переработки – стекло, металл, кирпич и пр. – вывозятся на спецполигоны. Таким образом процесс демонтажа и последующей расчистки территории от строительного мусора проходит экологично и безопасно.

"На месте снесенных зданий возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Это позволяет обеспечить волновое переселение москвичей из старого жилья в современные новостройки",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Всего, по словам министра, в Рязанском районе по действующей программе реновации предстоит расселить более 70 домов старого жилого фонда. К настоящему времени полностью расселили и демонтировали 16 домов. Их жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что современные жилые комплексы, возведенные по программе реновации, позволяют экономить до 40% энергоресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов старого жилого фонда. Подробная информация о ходе реализации программы, о предоставляемых квартирах и помощи города при переезде представлена на портале mos.ru. 

Источник: Градостроительный комплекс Москвы ✓ Надежный источник
