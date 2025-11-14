Овчинский: в двух корпусах технопарка "Алабушево" завершены фасадные работы

Здания строят в формате light industrial

В научно-производственных корпусах второй очереди технопарка "Алабушево" закончили фасадные работы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Два научно-производственных корпуса находятся в районе Силино Зеленоградского округа по адресу: проспект Генерала Алексеева, владение 17–19. Их строительство ведется в рамках второй очереди технопарка "Алабушево". Три корпуса первой очереди общей площадью более 53,5 тысячи "квадратов" были возведены в прошлом году.

"Внутри двух научно-производственных корпусов общей площадью более 32 тысяч квадратных метров разместят просторные производственные блоки со вторым светом. Для удобства персонала там запланировали административно-бытовые помещения с офисами, переговорными и комнатами отдыха. Для хранения готовой продукции на третьем этаже предусмотрели складские помещения", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также добавил, что корпуса технопарка "Алабушево" строят в формате light industrial, что позволяет формировать пространства, пригодные для перепланировки и "настройки" под различные виды производственной деятельности. Помимо научно-производственных зданий, во второй очереди также возводят семиэтажный офисный корпус. Совокупная площадь всех трех объектов превысит 54 тысячи "квадратов".

Промышленный парк возводят на территории Особой экономической зоны "Технополис Москва" в рамках городской программы, направленной на стимулирование создания новых рабочих мест.

На прилегающей территории предусмотрено строительство паркинга для грузового и легкового транспорта, а также обустройство удобных зон для погрузочных операций.

Девелопером проекта выступает компания Capital Group. Технопарк "Алабушево" имеет удобную транспортную доступность благодаря расположению рядом с ЦКАД, а также Ленинградским и Пятницким шоссе.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин представил уникальный роботизированный завод, выпускающий крупногабаритные модули для строительства жилых домов, школ, детсадов, административных и других объектов, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.