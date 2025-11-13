Овчинский: в центре Москвы реорганизуют четыре участка по программе КРТ

Проект планируется реализовать в течение шести лет

Почти три гектара территории будут реорганизованы в Центральном административном округе столицы по проекту комплексного развития территорий (КРТ). В течение шести лет здесь появятся дома для реализации программы реновации и объекты городской инфраструктуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Утвержденный городом проект КРТ охватывает четыре участка общей площадью 2,94 га в Красносельском и Басманном районах. Два находятся на Леснорядской улице, владение 10, один – на Русаковской улице, владение 14/16, и еще один – в Посланниковом переулке, владение 3–5.

"На трех из них, расположенных на Русаковской и Леснорядской улицах и в Посланниковом переулке, построят более 82,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Участок на Леснорядской улице зарезервируют для городских нужд. На отведенной под реализацию проекта КРТ территории также сохранят два объекта коммунального назначения – центральный тепловой пункт и распределительную трансформаторную подстанцию",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Отмечается, что выделенные под проект КРТ участки имеют хорошую транспортную доступность. В частности, площадка в Посланниковом переулке находится возле станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии метро, а участки на Русаковской и Леснорядской улицах – недалеко от станции "Красносельская" Сокольнической линии метро, добавили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Программа КРТ реализуется по поручению мэра Сергея Собянина. На месте бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участках строятся жилые дома, школы, поликлиники, появляются привлекательные общественные пространства. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях готовности находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га.

Ранее Сергей Собянин привел данные, насколько новые дома, построенные по программе реновации, энергоэффективнее по сравнению со старыми пятиэтажками.