Овчинский: более 90 семей заселились в новостройку по реновации на Никитинской улице

Всего в районе Измайлово будет расселено 59 ветхих домов

С начала запуска программы переселения по реновации в районе Измайлово в новостройку по адресу: улица Никитинская, дом 5, заселились уже более 90 семей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе Измайлово планируется расселить 59 старых домов, новые современные квартиры получат примерно 2,6 тысячи семей.

"Переселение в новостройку на Никитинской улице началось в июне этого года. Сегодня свыше 90 семей уже отпраздновали новоселье. Из них более 70 семей воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он напомнил, что услугу "Помощь в переезде" жители могут оформить на портале mos.ru или обратиться в Центр информирования по переселению. После завершения переселения на первом этаже новостройки планируется открыть магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов и другие объекты обслуживания.

Вблизи дома расположены школы, объекты бытового назначения, усадьба Измайлово, Сиреневый сад и станция метро "Измайловская".

Глава российской столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы поручил удвоить темпы ее реализации. Москва входит в число лидеров по объемам строительства. Динамичное развитие жилищного фонда в главном городе страны соответствует задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".