Овчинский: в парке "Красная Пресня" открылась фотовыставка о людях строительных профессий

Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Экспозиция открыта для всех желающих до 30 ноября, вход свободный

В парке "Красная Пресня" открылась фотовыставка, рассказывающая о профессиях в сфере строительства. Экспозиция представляет москвичам и гостям города достижения людей, чей повседневный труд воплощается в крупнейших градостроительных проектах столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На фотовыставке представлены портреты сотрудников ведущих строительных компаний Москвы – инженеров, архитекторов и других специалистов, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие и обновление города. Экспозиция будет открыта для всех желающих до 30 ноября, вход свободный.

"Строительная отрасль – это не просто возведение зданий, а создание будущего нашего города. За каждым домом, мостом или городским сооружением стоит команда профессионалов, чьи знания и навыки создают комфортную и функциональную среду для жизни миллионов москвичей. Их труд – основа масштабных градостроительных проектов, которые определяют развитие столицы на десятилетия вперед", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он также отметил, что такие выставки позволяют москвичам по-новому взглянуть на труд специалистов строительной отрасли и оценить его значение в формировании комфортной и современной городской среды.

Экспозиция отражает разнообразие строительной сферы и показывает широкий спектр профессий, без которых невозможно развитие современной архитектуры и инфраструктуры. Проект направлен на популяризацию строительных специальностей и служит признанием труда тех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие столицы.

Департамент градостроительной политики города Москвы поддерживает проекты, направленные на укрепление престижа строительных профессий и продвижение достижений отрасли, который способствуют развитию комфортной городской среды и делают столицу более удобной и привлекательной для жизни.

