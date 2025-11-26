Овчинский: на западе столицы по проекту КРТ появятся новые общественные пространства

На западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) появятся новые благоустроенные общественные пространства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Он уточнил, что соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru.

"Одна из главных задач комплексного развития территорий – формирование современных комфортных общественных пространств. Один из таких проектов предстоит реализовать на западе столицы. Здесь планируется реорганизовать два участка общей площадью 1,79 гектара",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит Департамент градостроительной политики города Москвы.

Первый участок расположен в районе Филевский Парк, где рядом с жилой застройкой проведут благоустройство, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и проложат пешеходные дорожки.

Другая площадка находится в районе Дорогомилово – там появится удобное пространство для прогулок и отдыха: оно дополнит зеленую зону между парком Победы на Поклонной горе и Минской улицей.

"Реализация проекта займет три года",

– уточнил Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий бывшие промзоны превращают в привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую среду. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Программа реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.