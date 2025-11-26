Овчинский: на западе столицы по проекту КРТ появятся новые общественные пространства

Овчинский: на западе столицы по проекту КРТ появятся новые общественные пространства
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

На западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) появятся новые благоустроенные общественные пространства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Он уточнил, что соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru.

"Одна из главных задач комплексного развития территорий – формирование современных комфортных общественных пространств. Один из таких проектов предстоит реализовать на западе столицы. Здесь планируется реорганизовать два участка общей площадью 1,79 гектара",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит Департамент градостроительной политики города Москвы.

Первый участок расположен в районе Филевский Парк, где рядом с жилой застройкой проведут благоустройство, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и проложат пешеходные дорожки.

Другая площадка находится в районе Дорогомилово – там появится удобное пространство для прогулок и отдыха: оно дополнит зеленую зону между парком Победы на Поклонной горе и Минской улицей.

"Реализация проекта займет три года",

– уточнил Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий бывшие промзоны превращают в привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую среду. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Программа реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. 

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Евросоюз публично наплевал на мирный план Трампа по Украине

Брюссель намерен продолжать конфликт и финансировать Киев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей