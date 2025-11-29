Овчинский: в Войковском районе освободили участок под строительство дома по реновации

Овчинский: в Войковском районе освободили участок под строительство дома по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Город подготовил площадку для строительства новостройки по программе реновации в Войковском районе. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Город подготовил участок площадью около 0,9 гектара под строительство нового жилого комплекса в Войковском районе. Планируется, что площадь жилья в новостройке составит около 21,8 тысячи квадратных метров",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По его словам, в новый жилой комплекс смогут переехать порядка 800 жителей столицы. Придомовая территория будет благоустроена: там появятся спортивные площадки и зеленые насаждения.

Первые этажи всех построенных по программе реновации новостроек – нежилые. Там будут расположены магазины, аптеки, салоны красоты и социальные объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

По теме

ВС России нанесли ракетный удар по штабу ССО Украины, где готовились диверсии

В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей