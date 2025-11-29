Овчинский: в Войковском районе освободили участок под строительство дома по реновации

Город подготовил площадку для строительства новостройки по программе реновации в Войковском районе. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Город подготовил участок площадью около 0,9 гектара под строительство нового жилого комплекса в Войковском районе. Планируется, что площадь жилья в новостройке составит около 21,8 тысячи квадратных метров",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По его словам, в новый жилой комплекс смогут переехать порядка 800 жителей столицы. Придомовая территория будет благоустроена: там появятся спортивные площадки и зеленые насаждения.

Первые этажи всех построенных по программе реновации новостроек – нежилые. Там будут расположены магазины, аптеки, салоны красоты и социальные объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.